Elezioni 2022, a Giugliano seggio senza energia elettrica: si vota con la luce delle torce

Manca l’energia elettrica in un seggio di Giugliano e si vota con la luce delle torce. Accade al plesso di via Ippolito Nievo, succursale del I circolo didattico.

Da oltre un’ora è venuta a mancare la corrente nell’edificio scolastico e così per poter consentire le operazioni di voto, per la prima mezz’ora circa, hanno attivato le torce degli smartphone per avere un po’ di luce. Al momento però le operazioni sono bloccate, tanti cittadini in attesa di poter votare ma la scuola è completamente al buio. Si stanno infatti scaricando i vari dispositivi di presidenti di seggio e scrutatori e non è possibile al momento proseguire con il voto. Non sono mancati attimi di tensione.

Un disagio che si aggiunge ai tanti che si sono registrati da questa mattina tra Giugliano e dintorni a causa delle forti piogge. L’energia elettrica è mancata anche stamane al plesso di via Bartolo Longo per qualche ora. Seggio che però è risultato irraggiungibile per molti elettori, visto che le strade adiacenti erano impraticabili perché divenute fiumi in piena. Stessa situazione anche in via Madonna del Pantano per raggiungere il plesso don Salvatore Vitale.

Intanto a Giugliano il sindaco ha firmato per domani un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.