Elezioni, altri due denunciati in provincia di Napoli. A Marano un 59 enne strappa le schede di voto. A Mugnano donna sorpresa a fotografare

Altri due denunciati in provincia di Napoli. Nel comune di Mugnano, nel seggio di via Murelle -scuola media Cirino, una donna 48enne è stata sorpresa dal presidente di sezione ad effettuare con il proprio cellulare una foto della propria scheda elettorale. Scheda e telefono sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Mugnano che hanno denunciato la donna.



Nella stessa scuola stamani era stato denunciato anche un 49 enne. Nel limitrofo comune di Marano, presso il seggio di via Marano-Pianura, scuola Torre Caracciolo, un uomo di 59 anni, dopo essersi registrato per le operazioni di voto, come gesto dimostrativo ha strappato le schede elettorali. Il gesto dell'uomo è stato segnalato alla Procura Napoli Nord per le valutazioni di competenza.