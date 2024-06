L’esercito degli scrutatori-dipendenti delle partecipate: Anm e Asìa guidano la classifica delle aziende i cui lavoratori prenderanno parte attiva nelle operazioni di voto al via nel fine settimana. Potrebbe non essere una tre giorni semplice, per i servizi al cittadino, quella che va dall’8 al 10 giugno, con gli italiani chiamati alle urne per le elezioni europee. Fioccano infatti le richieste di lavorare nei seggi da parte dei dipendenti delle partecipate partenopee. I guadagni sono di 110 euro (per gli scrutatori) e di 138 euro (per i presidenti), per un impegno che comprenderà 8 e 9 giugno per le votazioni, più il 10 notte per gli scrutini, che inizieranno intorno alle 23 di domenica.

Per i lavoratori delle partecipate, le presenze al seggio equivalgono a giornate di permesso retribuito. Il totale, per questa tornata elettorale, sarà di circa 500 dipendenti, sommando i lavoratori di Asìa, Anm, Napoli Servizi e Abc su 3598 scrutatori totali. Le nomine per gli 884 seggi ordinari e speciali sono state effettuate il 15 maggio tramite sorteggio dalla commissione elettorale comunale presieduta dall’assessore Teresa Armato.

L’ufficio del Personale di Palazzo San Giacomo ricorda che sono esclusi dalla partecipazione alle operazioni di seggio i dipendenti del ministero dell’Interno, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali e i candidati. Per formare gli albi e gli elenchi, in buona sostanza, il Comune di Napoli non si rivolge ai dipendenti comunali.

L’Anm

Ma alle partecipate sì. Va fatto perciò un distinguo tra le richieste arrivate ufficialmente alle aziende e coloro che presenzieranno ai seggi (come scrutatori, presidenti di seggio o rappresentanti di lista) tra 8 e 10 giugno. Benché gli elenchi di scrutatori e rappresentanti di lista siano già stati nominati, infatti, non tutti lo hanno già comunicato all’azienda. Si spiega così, ad esempio, la discrepanza di numeri in Anm. Alla dirigenza della partecipata del trasporto sono arrivate «64 domande» per gli scrutini.

Ma i sindacati stimano che in totale circa «300 lavoratori sui 1700 dell’azienda saranno impegnati nei seggi - spiega Adolfo Vallini dell’Usb - considerando anche rappresentanti di lista e presidenti. Arriveranno molte domande, come negli anni scorsi. Visto che queste elezioni cadono di sabato e domenica, per favorire la non partecipazione del personale, avevamo chiesto delle premialità, come avvenuto per il ponte del 25 aprile: 10 euro lordi in più all’ora. Siamo in attesa di ricevere riscontro da parte dell’azienda». Anm conferma una discussione in atto. Ma l’accordo non è stato ancora raggiunto. La questione appena descritta potrebbe risultare tutt’altro che secondaria, dal momento che, in contemporanea con le elezioni, in piazza del Plebiscito ci sarà il concerto di Gigi D’Alessio, nelle sere dell’8 e del 9 giugno.

Le partecipate

Alta la percentuale di presenze al seggio anche per i dipendenti di Asìa, cui sono arrivate 130 domande di partecipazione attiva alle giornate di voto, su un totale di 2200 dipendenti. «Organizzeremo turni straordinari per coprire l’assenza del personale - argomenta Domenico Ruggiero, amministratore di Asìa - Il compito di una società pubblica che gestisce un servizio tanto essenziale per i cittadini non può che farsi carico anche dell’impegno civile dei dipendenti e mantenere una città sempre pulita e decorosa».

Sono 15 le richieste ricevute da Abc, ma l’azienda stima che circa 40 dipendenti su 453 saranno impegnati nelle operazioni elettorali. Più bassi i numeri, dunque, ma meno basse le percentuali di scrutatori o rappresentanti di lista. I dati meno impattanti per l’adesione agli scrutini arrivano, infine, da Napoli Servizi, i cui lavoratori - almeno in parte, saranno coinvolti nei servizi sui seggi. Da Napoli Servizi non ci saranno disagi - assicurano dalla segreteria di Palazzo San Giacomo. I lavoratori che prenderanno parte attiva nelle votazioni saranno, in questo caso, appena «30 su 1300».

«Il diritto a lavorare nei seggi è sancito dalla costituzione - conclude Nino Simeone, consigliere in via Verdi e membro anziano della commissione elettorale comunale - Si spera naturalmente che le aziende partecipate del Comune riescano a far fronte alle assenze del personale senza creare disservizi. Mi auguro che, come avvenuto negli anni scorsi, la macchina organizzativa funzioni anche per il concerto di Gigi D’Alessio al Plebiscito, considerando che tanti vigili urbani saranno impegnati sui seggi. I cittadini, dunque, facciano la loro parte e rispettino le regole».