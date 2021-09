Fico e le elezioni a Napoli: «Garantiti da Manfredi. Lista dissidenti? Tanti auguri»

«Ci sentiamo totalmente garantiti da Gaetano Manfredi, una persona di eccezionale valore.» Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a Napoli alla presentazione dei candidati del M5S al Rione Sanità. « Terrà in piedi una coalizione che, in ogni caso, sta lavorando bene».

«Avere all'interno della lista persone di valore - ha aggiunto Fico - come Francesca Menna, che è stata sempre vicina a noi e che ho fortemente voluto in lista, è un valore aggiunto. Avere persone di valore all'interno è un ottimo inizio», ha concluso il presidente della Camera. Quanto alla lista presentata dai dissidenti del M5S guidata dall'ex capogruppo in consiglio comunale Matteo Brambilla, Fico ha commentato: «Posso dirgli soltanto auguri !».