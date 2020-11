Professioni sanitarie, richiesta accolta: il ministero dice no alle elezioni

Il Ministero della Salute dice “no” alle elezioni in presenza degli ordini delle professioni sanitarie. Il rischio di contagi durante le tornate elettorali che potrebbero diventare dei veri e propri focolai Covid, è espresso tra le righe della circolare ministeriale dove l’invito è chiaro ed esplicito. La chiamata al buon senso, riguarda anche Napoli, una delle città italiane dove sono in corso le tornate elettorali dell’ordine degli infermieri e quelle di medici e odontoiatri, sono alle porte. Nella circolare ministeriale si legge che «in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale, si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali». Unica eccezione è il caso in cui si possa garantire lo svolgimento delle elezioni, con modalità telematiche. L’indicazione del ministero, rivolta alle categorie di medici e odontoiatri, infermieri, veterinari, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari, chimici e fisici arriva dopo un’accesa polemica partenopea nata dai movimenti che da mesi, chiedevano lo stop delle elezioni in presenza.

Per chi era sceso in campo con l’obiettivo di bloccare le imminenti tornate elettorali perché l’intera organizzazione contraddiceva le restrizioni e le norme oggi in vigore per la prevenzione pandemica, la circolare ministeriale è una vera e propria vittoria. Un traguardo, raggiunto dopo circa un mese di tam tam sui social e lettere di denuncia presentate al Prefetto, al Sindaco di Napoli, e al Presidente della Regione Campania, sottoscritte dal movimento di infermieri “Insieme si può” e dal movimento di medici e odontoiatri “Ordinatamente”. «Avevamo richiesto ufficialmente all’ordine dei medici e odontoiatri di fermare una preannunciata catastrofe con elezioni dal vivo per scongiurare un contagio di massa come è già avvenuto a Caserta con alcuni medici contagiati, compreso il presidente dell’ordine perché hanno votato dal vivo» raccontano Francesco Bara e Pietro Rutigliano, rispettivamente rappresentanti del comparto medici e odontoiatri del movimento “Ordinatamente”, protagonista anche di una interrogazione parlamentare sul tema.

Per quanto riguarda, invece, le elezioni per l’ordine degli infermieri di Napoli, nella sede in piazza Carità, le prime tre date sono già trascorse e i professionisti attendono indicazioni sull’eventuale interruzione o sul cambio delle modalità per la prossima tornata a cominciare dal 13 novembre. «Abbiamo portato avanti una campagna di sensibilizzazione rivolta alle maggiori istituzioni garanti della salute collettiva per scongiurare elezioni di un comparto che riguarda 20mila infermieri a Napoli e 100 candidati- spiega Giuseppe De Falco di “Insieme di può”- avere un focolaio Covid nella nostra famiglia professionale vuol dire contagiare l’intera macchina sanitaria e compromettere tutta l’assistenza». Quello che gli infermieri di “Insieme si può” richiedono da tempo, è la modalità on-line affermando «di essere pronti alla tornata elettorale ma di volerlo fare in condizioni che possano rispettare le misure di sicurezza e prevenzione della salute dei professionisti e della collettività».

Sulla vicenda delle elezioni dell’ordine degli infermieri, a Napoli, è intervenuto anche il presidente della seconda municipalità, territorio in cui sono stati allestiti i seggi nella sede di piazza Carità. «Ho chiesto l’annullamento delle elezioni previste nelle prossime date del 13,14, e 15 novembre a seguito delle preoccupazioni di numerosi cittadini, che condivido» spiega Francesco Chirico, citando la lettera che ha inviato anche lui al Sindaco e al Prefetto di Napoli, oltre che all’Ordine in questione. «Gli infermieri rappresentano professionalità ad alto rischio di contagio da Covid 19 e ci sono stati numerosi contagi- continua Chirico- trovo inopportuno che almeno 3100 di 20.000 infermieri come i dati ipotizzati, si rechino in un palazzo del centro storico in cui hanno sede numerosissimi uffici e un poliambulatorio situate in una delle piazze più frequentate della città».

Al momento, però non ci sono indicazioni precise su quali procedure adottare in alternativa, come sottolinea Silvestro Scotti, presidente dell’ordine dei Medici di Napoli. Nella circolare è indicata la “modalità telematica” ma senza ulteriori precisazioni sulle modalità organizzative. «Una scelta che conferma i nostri dubbi - commenta Scotti - e che ribadisce quanto da noi messo in evidenza sin dal primo momento perché solo il ministero della Salute poteva dare indicazioni in merito ad una sospensione delle elezioni e alla valutazione delle condizioni di rischio di un voto in presenza come oltretutto conferma anche l’’ultimo Dpcm, nel quale è il Ministero della Salute che può assumere - all’aggravarsi della situazione epidemiologica - ulteriori limitazioni. Niente di tutto questo era ed è nella potestà di un singolo Ordine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA