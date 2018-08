Elezioni della Cassa Forense di Napoli: il Tribunale accoglie il ricorso degli avvocati esclusi

Giovedì 16 Agosto 2018, 18:19

Con un provvedimento d’urgenza emesso questa mattina dal Tribunale di Napoli, è stato accolto il ricorso degli avvocati Michele Gallozzi e Lilly Arcella proposto contro la loro esclusione dalla competizione elettorale per la Cassa di Previdenza Forense, in calendario nel prossimo mese di settembre. Viene quindi riammessa l’intera lista “Il Futuro della Previdenza”, la cui precedente esclusione aveva creato non poche polemiche tra gli avvocati.«Prendo atto della decisione del Tribunale di Napoli – ha dichiarato Maurizio Bianco, presidente del Foro di Napoli – sul cui alto grado di imparzialità non ho mai avuto dubbi. Sono lieto che la nostra categoria abbia una più ampia possibilità di scelta, oltre ai candidati ammessi in precedenza».Adesso si attende di verificare se il candidato Tafuri, costituitosi contro l’accoglimento del ricorso e quindi uscito sconfitto da questo primo round, proporrà reclamo contro la decisione del Tribunale.