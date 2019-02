Elezioni Ordine degli avvocati, è il civilista Tafuri il più votato di Napoli

Sabato 2 Febbraio 2019, 16:12

Con 2.336 voti è Antonio Tafuri l’avvocato più votato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine forense di Napoli. Napoletano, 52enne, Tafuri è avvocato civilista. Si è presentato a queste elezioni alla guida dello schieramento “Insieme per l’avvocatura”. Anche la sua lista è risultata nel complesso la più votata, con undici candidati eletti tra i primi venticinque.Dopo Tafuri, i più votati sono stati gli avvocati Giuseppe Napolitano (2.178 voti), Dina Cavalli (1.782 voti). Grande successo di voti anche per il penalista Gabriele Esposito che, concorrendo da indipendente senza far parte di alcuno schieramento, con 1.774 voti si è classificato il quarto più eletto. Tra gli altri eletti ci sono il presidente uscente Maurizio Bianco ha raccolto 1.555 e Armando Rossi 1.566. Entrambi erano alla guida di liste che hanno visto cinque propri candidati tra gli eletti.Il nuovo Consiglio sarà composto dai primi venticinque eletti.Le elezioni si sono concluse poco fa. Le urne sono rimaste aperte da lunedì a sabato e degli oltre 12mila aventi diritto al voto, hanno votato 7.707 avvocati. Il voto è stato digitale, lo spoglio quindi è stato altrettanto rapido.