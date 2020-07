Comunali San Giorgio a Cremano, Zinno in campo con dieci liste

A tre settimane dal termine ultimo per la presentazione delle liste, anche a San Giorgio a Cremano prende forma la volata per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Nelle ultime ore in città sono apparsi i primi manifesti ad annunciare la composizione delle coalizioni al momento in campo. Saranno dieci i simboli a sostegno del sindaco uscente Giorgio Zinno: ultimo in ordine cronologico «Demos», la civica dell'ex onorevole Nello Formisano. L'attuale maggioranza potrà contare inoltre sull'appoggio di Mario Sesto, fuoriuscito dal Laboratorio Civico dopo la breve esperienza di «Città Futura», il cui logo non appare più nemmeno sulla locandina elettorale di Giovanni Marino. Voci iniziali di un errore tipografico e smentite di rito hanno rapidamente lasciato spazio alla situazione odierna che vede l'ex vicesindaco contare sull'appoggio di sette simboli. A questi si aggiungerà la settimana prossima la lista «Giovani Organizzati», coordinato dal consigliere comunale porticese Mauro Mazzone.



Le voci su un pesante personale tra Sesto e Marino sono invece state smorzate dallo stesso leader del Laboratorio Civico, il quale avrebbe preferito «far confluire l'esperienza politica e i candidati di "Città Futura" all'interno di "Rinascimento Partenopeo"». A capo di quest'ultima, l'avvocato Fabio Antonelli, 28 preferenze nella tornata elettorale del 2015. Il candidato sindaco del 'no' alle antenne del 5G sul suolo sangiorgese - punto programmatico che ha già spinto la satira locale a conferire a Marino una giacca arancione honoris causa - confida così nel ballottaggio per prevalere sull'ex alleato. Dal canto proprio Zinno potrebbe comunque chiudere i giochi già al primo turno delle Amministrative: la strategia del candidato del Pd è quella di conferire maggiore peso specifico alle liste mediante l'accorpamento delle stesse, come da indicazione regionale. La coalizione dell'attuale maggioranza parte favorita ai blocchi di partenza, potendo inoltre contare su un inatteso vuoto dietro al duopolio di testa.



Salvo sorprese, il polo «due e mezzo» guidato da Luigi Gallo in quota «Italia in Comune» si reggerà in toto sui consiglieri uscenti Aquilino Di Marco (formalmente non più in campo dopo il 35% del 2012 e il 6% ottenuto nel 2015), Luca Mignano e Tommaso Castaldo. L'ormai ex portavoce pentastellato potrebbe indirettamente indicare la via ai colleghi grillini, in eterna attesa dell'assegnazione del simbolo da Roma. Con il mese di agosto alle porte e i pareri contrastanti degli stessi facilitatori designati per dirimere il caso, l'assenza del logo del M5s sulla scheda azzurra si fa ora dopo ora più concreta. Le prime ipotesi alternative vedono Pasquale Maiolino pronto a mettersi in proprio con una sua lista civica; più attendista Patrizia Nola, ancora senza un vero e proprio piano B. Entro una settimana l'ardua sentenza di Vito Crimi. La diaspora dei grillini rimpinguare la lista dello stesso Gallo o portare alla formazione di un nuovo polo di estrazione civica con a capo una figura di riferimento nel panorama pentastellato. © RIPRODUZIONE RISERVATA