Elisoccorso a Capri, trovata la soluzione: atterraggio anche di notte con visori speciali

Il problema dell'atterraggio notturno dell'elicottero del 118 nell'eliporto di Damecuta a Capri è stato al centro del vertice che si è tenuto stamattina nella sede della Direzione generale per la tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, convocato dal direttore generale avvocato Antonio Postiglione. Vi hanno preso parte i sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo ed Alessandro Scoppa, con l'assessore alla Sanità del Comune di Capri Bruno D'Orazi Il tema è stato affrontato assieme ai responsabili delle società di elisoccorso.

Da tempo l'atterraggio dei velivoli incontra diversi problemi a causa dell'inefficienza del sistema di illuminazione della pista di atterraggio. Un empasse che nell'incontro di oggi è stato superato poiché - come ha riferito Postiglione - i trasferimenti in elicottero da Capri a partire da oggi saranno classificati tutti primari per cui l'eliambulanza che effettua il servizio dovrà atterrare anche nelle ore notturne a Capri per ogni emergenza segnalata dall'ospedale Capilupi.

Una responsabilità che l'Elilombarda, la società a cui è stato affidato il servizio di elitrasporto nella Regione Campania, si è assunta. Già da questa sera in caso di necessità l'elicottero potrà atterrare a Damecuta anche se le condizioni di visibilità saranno insufficienti e dovranno essere utilizzati visori notturni appropriati. Ovviamente i lavori di adeguamento dell'illuminazione sull'elipista di Anacapri dovranno partire a breve, non appena saranno espletate le gare d'appalto alle imprese specializzate. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori isolani per l'obiettivo raggiunto.



