Elisoccorso in avaria, Federalberghi Capri: «Angosciante situazione sull'isola»

Venerdì 9 Novembre 2018, 18:29

CAPRI - Anche Federalberghi interviene sul caso dell'elisoccorso fermo due notti fa a Capri. «In sostegno alla lettera del Sindaco di Capri dell’8 novembre la Federalberghi isola di Capri riprende la notizia che riguarda l’episodio accaduto il 7 novembre in cui non è stato possibile trasferire in elicottero una paziente ricoverata al presidio ospedaliero Capilupi di Capri a causa di una presunta avaria del veicolo destinato al servizio sanitario del 118».Lo scrive l’associazione degli albergatori capresi, presieduta da Sergio Gargiulo, in una nota. «Per fortuna - aggiunge Federalberghi - il trasferimento è stato possibile a mezzo idroambulanza che ha consentito la giusta assistenza alla paziente. L’episodio mette ancora una volta in evidenza l’ormai angosciante situazione in cui versa l’assistenza sanitaria sul nostro territorio e che non può più essere sottovalutata e soggetta a continui rinvii». «Si richiede - conclude l'associazione degli albergatori dell'isola - l’immediato intervento di tutte gli enti competenti per conoscere le cause che non hanno permesso l’intervento con elisoccorso, inconcepibile per un servizio di vitale importanza, ma soprattutto venga finalmente affrontata e risolta l’intera problematica riguardante il plesso ospedaliero dell’isola di Capri».