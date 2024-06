Non si è uniformata alle richieste della Procura. Anzi. È andata ben oltre le conclusioni della pubblica accusa, portando al massimo la condanna prevista dal codice, quando parliamo di omicidio stradale non aggravato. E ha firmato una condanna a cinque anni per il centauro responsabile dell’omicidio di Elvira Zibra, la giovane donna falciata a Mergellina nell’estate di due anni fa. Cinque anni di reclusione per Gianluca Sivo, il centauro che era alla guida della moto la notte del 29 agosto, nella zona degli chalet di Mergellina.

Una pena più severa rispetto alle conclusioni della Procura, che - appena qualche giorno fa - aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi. Aula 416 del Tribunale di Napoli, è stato il giudice Linda Comella a firmare il verdetto di primo grado. Cinque anni di carcere, al netto dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, e una provvisionale da 70mila euro, con l’accusa di omicidio stradale. Come è noto, quella notte di fine agosto Gianluca Sivo era alla guida di una moto che gli era stata prestata da un amico. Non aveva mai conseguito la patente ed era al volante di una sorta di bolide. Tutto ha inizio all’altezza degli chalet, quando Gianluca si decide ad accompagnare un’amica presso un bar che si trova in via Caracciolo. Sono pochi metri, la moto è potente, la spensieratezza si taglia a fette.

Sul tragitto compiuto dalla moto, c’è una giovane donna: si chiama Elvira Zibra, ha 34 anni ed ha quasi finito di lavorare. Fa la cameriera in uno dei locali della zona e in quel momento prova ad attraversare la strada per gettare la spazzatura nei bidoni che si trovano sul marciapiede interno. Un gesto di civiltà spazzato via dalla traiettoria del mezzo. In aula, è stata una perizia a definire l’intensità dello scontro: Gianluca e la sua amica viaggiavano a una velocità a una media di 78 chilometri orari. Un razzo in pochi metri. Crash. Scontro fatale.

Assistiti dal penalista Giuseppe Catalano, i parenti di Elvira sono costituiti parte civile. Il volto della madre di Elvira è una maschera di dolore anche ieri mattina. Pochi mesi prima di perdere la figlia, la donna aveva perso il figlio (si chiamava Mustapha Zibra) in circostanze drammaticamente simili (falciato da un pirata della strada a Pianura, mentre faceva ritorno dal lavoro). Il destino peggiore, per una madre, costretta in questi anni a battersi nelle aule di giustizia nel ricordo dei suoi ragazzi ammazzati sull’asfalto.

Ma torniamo al verdetto di primo grado pronunciato ieri. Difeso dal penalista Giuseppe D’Alise, Gianluca Sivo attende di leggere le motivazioni che hanno spinto il giudice ad andare oltre le richieste della Procura.

Spiega l’avvocato D’Alise: «Leggeremo le motivazioni, punteremo a fare ricorso in appello. In aula, abbiamo cercato di dimostrare una serie di criticità, a partire dalla scarsa luminosità e dal fatto che l’incidente è avvenuto lontano dalle strisce bianche». Cala il sipario - almeno per il primo grado di giudizio - in casa Zibra si piange ancora nel ricordo di Elvira.