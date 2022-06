Inferno acqua a Marano, i cittadini: «Abbandonati al nostro destino»

Una situazione disastrosa, a dir poco catastrofica. La città di Marano, per l'ennesima volta nell'arco di poche settimane, è alle prese con una nuova emergenza idrica.

Soffrono la sete in 20 mila per l'ennesimo guasto agli impianti. La Regione, scesa in campo per dare manforte al Comune, è intervenuta nell'impianto C2. Ma ieri mattina anche l'impianto C3 è andato in tilt, generando ulteriori disservizi e disagi.

Come se non bastasse, milioni di litri d'acqua - causa guasti agli impianti ed errate manutenzioni - si disperdono nelle strade cittadine.