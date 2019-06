Emergenza babygang a Napoli, sfuma la pace tra aggressore e vittima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un murales contro la dispersione, ma anche per combattere la violenza minorile e riaffermare il valore dell'inclusione. Mamme, docenti e istituzioni per l'evento finale del modulo Pon «Pittura poesia muta» all'istituto comprensivo D'Aosta-Scura diretto da Eugenio Tipaldi. Pesante, però, l'assenza di coloro che dovevano essere i protagonisti dell'evento finale. Tutti hanno infatti atteso fino all'ultimo momento l'arrivo di due degli studenti coinvolti nel progetto nata da un'idea dei docenti Francesca Avolio e Michele Quercia che ne hanno curato anche la direzione artistica. Due ragazzi «a rischio» che erano stati recuperati proprio grazie al percorso didattico: C. e L., che nei mesi scorsi erano finiti alla ribalta della cronaca per un'aggressione. Ma ieri, i due minori, vittima e aggressore, che in queste settimane erano tornati ad essere amici e a dipingere insieme una parete della scuola, erano assenti. Con grande rammarico dei docenti e dei tanti genitori presenti.