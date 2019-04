Emergenza buche nel Napoletano: cittadini esasperati ricorrono al fai da te

Venerdì 19 Aprile 2019, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 17:37

La disperazione spinge al fai da te. Le buche, una delle tante emergenze della città di Marano, hanno spinto diversi cittadini di via Benedetto Croce, zona periferica della città, a rimboccarsi le maniche e tappare da soli i crateri con tanto di asfalto. «Con il Comune in dissesto finanziario e i conti in rosso - dicono i residenti della zona - è inutile continuare a sollecitare interventi: abbiamo raccolto fondi e ci siamo adoperati autonomante. Non potevamo più attendere. La strada era diventata un campo minato e i danni alle autovetture ormai non si contano più».L'iniziativa è stata commentata da centinaia di utenti Facebook, che hanno elogiato i residenti e allo stesso tempo puntato l'indice contro le inefficienze dell'Ente. «Paghiamo tasse altissime - scrivono in tanti - e pretendiamo quanto meno i servizi essenziali». Dal Comune: «Le difficoltà sono note a tutti, eppure negli ultimi mesi sono state rifatte diverse arterie».