«Il Cardarelli si riempie? Certo, e meno male che c’è un Cardarelli che, oggi, è in grado di riempirsi, di governare l’emergenza, e tornare all’ordinarietà - si legge in una nota che arriva dall'ospedale napoletano - Il dato preoccupante riguarda, come è ovvio, il numero di barelle nelle unità operative dell’area di emergenza, che ha superato alle ore 8,00 di stamattina la soglia di criticità “gialla”. Le azioni messe in campo hanno consentito di liberare un importante numero di posti letto, che - alle ore 17 - non riduce l’allerta di questi ultimi giorni, ma alleggerisce la pressione sul pronto soccorso, sull’OBI e sull’area di emergenza con la conseguenziale diminuzione del numero di barelle per il quale resta – complessivamente – una criticità “fisiologica”».

Mercoledì 1 Agosto 2018, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 18:09

Sono stati 300 i pazienti che, da stamattina, si sono presentati al pronto soccorso del Cardarelli per l'emergenza caldo. È quanto fa sapere, intervenendo in aula, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. «Ho parlato con Verdoliva, direttore generale del Cardarelli - afferma - e mi ha riferito che con una tale emergenza caldo, da stamattina sono arrivati 300 pazienti. Occorre aspettare 6-7 ore per reidratarli». «Quando sento parlare di barelle - aggiunge - c'è da vergognarsi. Il Cardarelli è un'eccellenza, al pari del Niguarda».Negli ultimi due giorni, gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli hanno registrato un incremento del 20 per cento. Una situazione che - fanno sapere dalla struttura sanitaria - è ancora gestibile. Ad arrivare al pronto soccorso sono soprattutto persone anziane e soggetti cardiopatici per cui le elevate temperature possono acuire le difficoltà e le patologie croniche. Da quando è scoppiata l'ondata di caldo, al Ps del Cardarelli - secondo i numeri forniti - arrivano tra i 40 - 50 pazienti in più, persone che vanno «accolte, valutate e nel caso ricoverate».Dall'ospedale si sottolinea come l'affollamento al pronto soccorso sia dovuto, secondo la direzione, da accessi «inappropriati». «Alle 17 su 152 pazienti arrivati in pronto soccorso 102 sono stati dimessi. Si evidenzia l’altissima percentuale di pazienti dimessi nelle prime 2/6 ore o comunque non oltre le 12 ore dal pronto soccorso, con valori pari al 66%. Tali accessi - da definire “inappropriati” - generano l'"affollamento” ovvero il “congestionamento” del pronto soccorso con gravissime ripercussioni sui tempi di attesa, sui tempi di trattamento complessivo nonché sul sovraffollamento delle aree di attese sia degli accompagnatori ma – soprattutto – dei pazienti. Gli accessi “inappropriati” incidono, poi, sugli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori sociosanitari) che sono costretti a visitare, trattare, governare un maggior numero di pazienti in altissime condizioni di stress temporale».