È arrivato il grande caldo e con l’afa e le temperature da bollino rosso arrivano i primi disagi per i napoletani e non solo. I disagi si sono manifestati per il primo grosso blackout che ha interessato il popolosissimo quartiere della Sanità. E se al primo caldo la rete cede naturale che scatti l’allarme. Del resto i residenti superano le 50mila unità ai quali vanno aggiunti i visitatori, un quartiere nella sostanza aperto per ferie e gremito di gente che affolla anche i siti archeologici. Fin dalla notte energia a intermittenza, poi intorno alle 13, stop all’erogazione dell’energia elettrica con il rinvio del ritorno alla normalità da parte dell’Enel di ora in ora fino ad arrivare alla tardissima serata di ieri quando le luci si sono riaccese alle 19,30 quindi sei ore e mezza di blackout.

Problemi di caldo per chi era a casa, irrespirabile l’aria ne folcloristici bassi che sono una calamita per le foto dei turisti, un inferno invece per chi ci vive. Con queste temperature è come se si scendesse all’inferno. Senza elettricità non c’è nemmeno internet e li alla Sanità le case vacanza, i B&B e affini hanno avuto seri problemi. Stare senza internet - tuttavia - un po’ per tutti è come stare fuori dal mondo. Dal controllo del conto in banca, alla preparazione degli studenti che si apprestano a fare i test di ingresso alle università per tutti è stata una giornataccia.

Emergenza severa - infatti - per i titolari di negozi alimentari che senza energia elettrica si sono trovati ad avere i frigoriferi spenti. E problemi anche per bar, pizzerie e ristoranti. Una emergenza a macchia di leopardo dove sulla stessa strada metà delle utenze avevano l’energia elettrica e l’altra metà no. Ma cosa è successo? Da un lato il caldo insopportabile ha indotto la gente a utilizzare i climatizzatori, tutti a palla. E non è peccato visto il costo della bolletta che dovrebbe corrispondere almeno a un servizio sicuro. Se non c’è energia elettrica in costanza di allarme per le ondate di calore tanto vale staccare il contatore. Dall’altro lato il forte caldo ha fatto sciogliere l’asfalto che ha provocato il guasto ai cavi elettrici sotterranei. Impossibile - secondo quanto hanno riferito fonti dell’Enel - portare i gruppi elettrogeni per alleggerire i disagi data la morfologia del quartiere che si compone di viuzze e vicoletti molto stretti. In questa cornice incide un altro elemento, anche se non primario, che ha portato al sovraccarico della rete: gli allacci pirata che contribuiscono a provocare i blackout. Enel - va sottolineato sta intervenendo - ma da sola la compagnia elettrica può arrivare fino a un certo punto, la bonifica da chi ruba la corrente andrebbe fatta assieme alle forze dell’ordine.

Al netto dei blackout il caldo afoso è un problema per i soggetti fragili, l’assessorato al Welfare retto da Luca Trapanese volge o sguardo ai clochard e sul sito dell’Ente ci sono consigli per fronteggiare il caldo dal vestirsi in maniera adeguata al bere per il resto ci si affida molto alle reti e elle associazioni che gestiscono questo mondo. Insomma un piano vero e proprio ancora non c’è. Quanto alla Protezione civile, l’assessore competente è Edoardo Cosenza, che fa sapere che come «facciamo sempre, dopo la delibera della Regione ci atteniamo al piano Anti Incendi Boschivi. Un’azione preventiva, non specifica per il caldo. Su questo specifico tema valutiamo quando ciò è richiesto dalla Regione o dalla Prefettura».

Probabilmente in questa settimana che si annuncia pesante sul fronte climatico qualcosa tirerà fuori anche la Protezione civile. Nino Simeone consigliere comunale del Psdi e presidente della commissione infrastrutture che si occupa anche della Protezione civile va più sul concreto. «Chiederò al Comune - dice - di tenere accesi tutti i beverini soprattutto nelle zone del porto, della stazione e dove c’è più affluenza di napoletani e turisti dove una bottiglietta d’acqua da mezzo litro è venduta a 2 euro, uno scandalo. Servono verifiche e controlli e serve una mano anche dai vigili urbani ci vogliono controlli». Simeone poi rileva altre criticità: «Mancano le pensiline alle fermate dei bus specialmente alla stazione: come si fa ad aspettare un bus con 37 gradi e il sole che picchia in testa senza un riparo?».