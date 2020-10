Covid a Caivano: chiuso l'ufficio tributi, lsu ricoverato in terapia intensiva

E’ sempre più emergenza Covid a Caivano. Dopo la chiusura del comando di polizia urbana da oltre una settimana, per la positività di un lavoratore socialmente utile, ora è off limits anche l’ufficio tributi di via Albalunga. Un dipendente Lsu, risultato positivo al tampone, è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva. Intanto tutti gli altri dipendenti comunali che hanno avuto contatti con la persona contagiata sono stati già messi in quarantena preventiva. Ma desta preoccupazione anche l’ultimo bollettino dell’Asl di Napoli 2 Nord: schizza vertiginosamente a quota 295 (la rilevazione precedente si era fermata a 157 positivi) il numero dei contagi, con 2 decessi, 4 ricoveri in terapia non intensiva ed un ricovero un terapia intensiva.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Caivano, chiuso il comando della polizia locale:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA