Napoli: allarme crimine a Materdei, ladri all'assalto dei negozi

Sabato 16 Marzo 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 17:13

Allarme sicurezza nel quartiere Materdei. La scorsa notte una banda di ladri ha forzato le saracinesche di alcune attività commerciali di piazza de Leva. Poche centinaia di euro il bottino dei ladri che hanno divelto le saracinesche di un parrucchiere e, probabilmente per tentare il "colpo grosso", hanno cercato di sfondare con lo stesso sistema - non riuscendoci - le saracinesche di un supermercato. I malviventi hanno tentato di entrare anche all'interno di un negozio che, però, risulta essere sfitto da diversi mesi. Sintomo evidente che i ladri seriali non provengono dal territorio e non conoscono il tessuto economico-commerciale della zona.La scorsa settimana, probabilmente la stessa banda, aveva tentato di dare l'assalto notturno ad altri negozi di piazza de Leva. Il raid fallì anche grazie ai numerosi allarmi installati dai commercianti che misero in fuga gli assalitori. Una situazione sempre più preoccupante quella denunciata dai residenti di Materdei che hanno più volte chiesto alle forze dell'ordine un presidio fisso sul territorio che, è bene sottolinearlo, stanno facendo gli "straordinari" - anche con pattugliamenti in borghese - per tentare di arginare il fenomeno dei furti e per dare maggior senso di sicurezza ai cittadini.Questa settimana i vigili urbani del comandante Esposito sono intervenuti proprio su piazza de Leva per sanzionare le autovetture in sosta selvaggia e tentare di ridare un decoro alla piazzetta situata ai confini della II Municipalità. Qui il problema del parcheggio selvaggio è particolarmente sentito e in moltissimi casi le auto e gli scooter dei residenti bloccano il passaggio per i bus che provengono da via Matteo Renato Imbriani.Oltre al delicato problema legato alla sicurezza notturna, piazza de Leva è finita più volte nel mirino delle critiche a causa delle avanzate condizioni di degrado che la caratterizzano. All'interno del piccolo spazio pedonale è presente una piccola area verde attrezzata con giochi per bambini anch'essa finita più volte nel mirino di sversatori e devastatori seriali.I rifiuti vengono abbandonati a qualsiasi ora del giorno e della notte impedendo persino il transito pedonale e costringendo i pedoni a camminare nel bel mezzo della carreggiata, col serio rischio di essere investiti. Il desolante quadro è poi completato dai numerosi proprietari di cani del quartiere. Sono ben pochi, infatti, i padroni dei quattrozampe che prelevano le deiezioni dei loro animali.