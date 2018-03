Napoli, emergenza discariche in via Miano: «Urgente la videosorveglianza»

Sabato 10 Marzo 2018, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 13:55

E' emergenza discariche in via Miano, l'arteria viaria che costeggia il Real Bosco di Capodimonte e attraversa sia la settima che l'ottava municipalità. La strada è invasa da sversamenti abusivi che formano dei cumuli a bordo della carreggiata, dove vengono illegalmente depositati rifiuti di ogni genere, compresi materiali tossici come pneumatici o risultanze di cantieri edili. Nonostante i tentativi di rimozione, da parte dell'Asia su sollecitazione dei parlamentini municipali, le discariche non si estinguono, ripresentandosi a distanza di pochi giorni dalle bonifiche che cercano di tamponare l'emergenza.«Gli sversamente abusivi sono conseguenza dell'inciviltà di alcuni cittadini e in questi casi l'unica soluzione potrebbe essere la videosorveglianza della strada oppure un presidio di polizia municipale di cui però non disponiamo sufficienti risorse- ha spiegato Maurizio Moschetti, presidente della municipalità che abbraccia Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno - sollecitiamo spesso l'Asia e proprio di recente siamo riusciti a binificare una discarica nei pressi del plesso scolastico 'Carafa' ma si tratta di un'emergenza perenne».