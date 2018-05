Mercoledì 2 Maggio 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 09:44

Da oltre 24 ore almeno 20 mila cittadini di Marano devono fare fronte all'ennesima emergenza idrica. L'impianto di sollevamento di via San Rocco, vetusto e danneggiato in più punti, non è stato ancora ripristinato. Tecnici e dirigenti comunali stanno valutando se acquistare nuove pompe o riparare quella esistente. Intanto divampa la protesta, anche sulle pagine dei social network. "Poche le informazioni date ai cittadini - scrivono in tanti - e mezza autobotte per servire un'utenza di circa 20 mila residenti. E' assurdo". Numerose le zone coinvolte dai disagi: via San Rocco, via San Marco, via Del Mare, via Marano-Pianura, via Marano-Quarto e buona parte del centro storico.