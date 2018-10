Emergenza maltempo, alberi caduti nel Napoletano per il vento forte

Lunedì 22 Ottobre 2018, 09:28

GIUGLIANO - Emergenza maltempo, il vento ha fatto crollare un albero su via Madonna del Pantano, mentre un secondo albero rischia di cadere nei pressi della Base Nato. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i tecnici comunali. Si registrano anche allagamenti in diverse zone della città. Dal Comune «si raccomanda prudenza e, se non è necessario non uscire di casa e fare attenzione, evitando le aree sottoposte o allagate».Il sindaco, ieri sera, ha emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole.