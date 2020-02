Emergenza rifiuti a Napoli, sequestrato il sito di trasbordo dell'Asìa a Pianura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asìa senza pace: dopo l'isola ecologica sequestrato a Pianura anche il sito di trasbordo. Ad intervenire nei giorni scorsi sono stati i carabinieri del Gruppo Forestale della Regione Campania. Anche in questo caso il blitz è arrivato dopo un esposto presentato dal consigliere circoscrizionale di Pianura(Fratelli d'Italia).Nella denuncia Strazzullo, allertato dalle proteste dei residenti a causa del cattivo odore, ha accusato l'azienda del Comune di Napoli di «aver creato di fatto un sito stazionario di trasferimento di rifiuti organici, di raccolta, e di deposito attrezzature senza le eventuali prescrizioni ed ottemperanze igienico-sanitarie, ambientali e di sicurezza sul lavoro, per non parlare dell’autorizzazione dell’attività che solo il competente ufficio regionale può rilasciare». I carabinieri hanno contestato ad Asia violazioni dell'articolo 124 del decreto del 2006 che detta le norme in materia ambientale.