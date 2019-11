Emergenza rifiuti a Napoli, si ferma l'impianto di Giugliano e i camion restano in coda

Cumuli di immondizia in prossimità dei cassonetti a Napoli: lo denuncia il consigliere dei Verdi Francesco Borrelli che spiega: «Continuano a pervenirci decine di segnalazioni, praticamente da tutti i quartieri, legate alla presenza di cumuli di rifiuti in prossimità dei cassonetti. Una criticità che perdura da giorni con picchi di disagio in alcune zone dell’area nord. Da parte nostra prosegue senza sosta l’attività di segnalazione e di stimolo nei confronti dell’Asia ma, purtroppo, il problema è così vasto che – in alcuni casi – a fronte degli interventi permane la percezione di una condizione di crisi. A tali problematiche vanno aggiunti gli atteggiamenti di alcuni incivili che, dinanzi ai cumuli, non trovano di meglio da fare che abbandonare rifiuti speciali e ingombranti, aggravando la situazione».



Borrelli ha contattato l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice per chiedergli quali fossero le criticità che stanno determinando l’accumularsi dell’immondizia in prossimità dei cassonetti. «Mi ha risposto che non sussistono problemi in merito alla raccolta - dice - I disagi sono legati piuttosto ai rallentamenti e ai colli di bottiglia legati allo smaltimento. I mezzi conferiscono in impianti vecchi e saturi che, di continuo, sono soggetti ad avarie». Ieri si è bloccato anche per diverse ore il tritovagliatore di Giugliano e quindi i mezzi di Asìa, la società del Comune di Napoli addetta alla raccolta, sono rimasti in coda e non hanno potuto prelevare i materiali differenziati che sono rimasti a terra anche nel centro cittadino. © RIPRODUZIONE RISERVATA