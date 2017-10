Emergenza rifiuti a Torre del Greco, l'appello di SI: «Dateci i kit della differenziata»

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - "Il crollo della raccolta differenziata, ad agosto poco più dell’11%, e la sospensione della fornitura dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Ancora una volta i costi del lucroso sistema rifiuti sono a carico dei cittadini. A Pozzuoli, comune virtuoso che ha circa il 75% di raccolta differenziata, assegna gratuitá a persone anziane e progressivamente abbassa i costi di raccolta". A sostenerlo è Leopoldo Sorrento, segretario cittadino di Sinistra Italiana."Il Comune di Torre del Greco ha aderito al protocollo Zero Waste, ma tuttavia non ha mai posto in essere attività concrete alla sua attuazione. Zero Waste non è solo un sistema per risparmiare, ma una tutela concreta per l’ambiente in quanto prevede l’abbattimento progressivo e completo del rifiuto solido. Zero Waste è un orizzonte culturale i cui fondamenti sono la sostenibilità, il rispetto degli ecosistemi, il riciclo e il riutilizzo, senza considerare le ricadute positive verso forme di economia differenti e più attente alle disuguaglianze sociali. Montagne di rifiuti sotterrati non producono rose, solo l’aumento vertiginoso del picco di malattie incurabili, soprattutto a carico dei bambini. Tutto ciò è insopportabile".Da Si arriva l'appello al prefetto Barbato: "Signor commissario, la ditta che ha in gestione la raccolta ha abbandonato del tutto la raccolta differenziata, i rifiuti vengono raccolti indistintamente nei compattatori, ci dicono che verranno separati in seguito, ma tutto ciò è inverosimile se si considera che la raccolta viene fatta con autocompattatori. Pertanto si chiede al Commissario prefettizio di ripristinare la distribuzione alla cittadinanza delle buste di colore diverso funzionali alla raccolta dei rifiuti e alla differenziazione del materiale stesso da allocare negli appositi contenitori posti nelle isole ecologiche della città".