Emergenza rifiuti: l’associazione consumatori chiede riduzione Tari

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. La città sommersa dai rifiuti, l’U.Di.Con al sindaco: «Risoluzione immediata e riduzione della Tari». La città, una volta nota per i fiori e il corallo, ora è sotto i riflettori per le montagne di rifiuti che sovrastano gli eco punti realizzati dall’ex Giunta Borriello.Un’emergenza che va avanti da mesi e a cui sembra non esserci soluzione che crea tensione nei cittadini, in particolare in questi giorni raggiunti dalle bollette per la tassa sui rifiuti. Utenze, in alcuni casi, anche aumentate. Ad intervenire, con un esposto al Comune, l’associazione dei consumatori U.Di.Con con una missiva al vetriolo al primo cittadino.«Torre del Greco è sommersa dall’immondizia, le isole ecologiche dove i cittadini depositano i rifiuti sono stracolmi – scrive in una nota il Presidente Regionale U.Di.Con. Ivan Cirillo - il servizio di raccolta da parte del comune è inesistente o quasi e con la mancata raccolta si arrecano numerosi disagi ai cittadini tra i quali il rischio di essere sommersi dai topi come in alcune zone è già accaduto. Una situazione indecorosa quella che stanno vivendo i cittadini di Torre del Greco e la cosa che più preoccupa è il passare del tempo senza alcun intervento da parte delle Istituzioni.Rifiuti ovunque, con tutto quello che ne consegue e ne potrà conseguire. I cittadini ne hanno abbastanza, si è sopportato troppo, il limite è stato superato non una sola volta, adesso basta. Abbiamo quindi richiesto come mai non ci fosse stata ancora alcuna soluzione per questo disagio – conclude Cirillo - dato che sono ormai molti i mesi che vedono i cittadini di Torre del Greco vivere in questa situazione, come U.Di.Con. chiediamo anche una riduzione della Tari».Intanto i cittadini, coordinati dal movimento spontaneo TorrePulita, scenderanno in piazza il 5 novembre per protestare contro la situazione e dichiarare di non voler pagare la tassa. Appuntamento alle 10.30 in piazza Santa Croce dove partirà il corteo che arriverà fino a Palazzo Baronale.