Emergenza rifiuti in Campania, impianti promessi e svaniti: venti anni di sconfitte

Domenica 18 Novembre 2018, 08:00

Nella tombola dei rifiuti campani da ventiquattro anni si gioca con numeri truccati. A vincere nel frattempo sono sempre i clan.È il 1994 quando il governo Ciampi, dichiarato lo stato di emergenza per la gestione dei rifiuti campani, nomina il primo commissario, il prefetto in carica Umberto Improta. Nel 1996 i poteri si ampliano e passano al presidente della Regione che in quel momento in Campania è Antonio Rastrelli del centrodestra. Ed è la sua amministrazione che organizza il bando di gara per appaltare la gestione di un ciclo integrato dei rifiuti. Le procedure vanno avanti con Andrea Losco (Udeur) e vengono concluse da Antonio Bassolino che dà il via a un piano che prevede due termovalorizzatori e sette impianti produttori di combustibile da rifiuti, affidando il tutto a un consorzio di ditte formato da cinque imprese associate alla Impregilo.È l'impresa a scegliere come sede degli inceneritori Acerra e Battipaglia. La decisione viene contestata dagli abitanti che scendono in piazza, ma nel 2004 si apre il cantiere. Contemporaneamente si decide di spostare l'altro bruciatore a Santa Maria la Fossa. I Cdr, però, non riescono a produrre materiali con il potere calorifico previsto e in attesa di realizzare l'impianto di Acerra si autorizza il deposito delle balle. Venti anni dopo si conteranno quasi sei milioni di tonnellate di spazzatura incellofanata. La crisi è sempre più difficile da governare e cominciano a partire i treni della speranza imbottiti di sacchetti diretti in Germania. Il ciclo viene affidato ai consorzi dei Comuni che fanno assunzioni di massa e creano le società miste con i privati: quella formata con i fratelli Orsi nel casertano finirà nel mirino dei magistrati facendo partire un'indagine che porterà in carcere, tra gli altri, l'onorevole Nicola Cosentino. Uno dei fratelli Orsi, Michele, invece, sarà ucciso dai killer di Giuseppe Setola.I rifiuti si mischiano al sangue. Intanto, il contratto con Impregilo viene disdettato e i lavori ad Acerra in pratica si fermano. Il tempo passa e nel 2008 non si sa più dove depositare i sacchetti.