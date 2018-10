Emergenza rifiuti, cittadini in piazza a Torre del Greco: «Non paghiamo la Tari»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:39

TORRE DEL GRECO. Le isole ecologiche sono piene fino all’orlo e la città è sporca in ogni angolo. Ma proprio in queste ore i cittadini di Torre del Greco stanno ricevendo le bollette per il pagamento della Tari e vista la situazione di tensione in città, la tassa per i rifiuti sta scaldando gli animi. «Nononstante siamo invasi dai rifiuti, dobbiamo pure pagare la tassa. Non va pagata», protestano i cittadini.Così l’associazione di volontari «Torre pulita» ha organizzato una manifestazione di piazza per protestare contro la tassa sui rifiuti e l’emergenza ormai ingestibile. «No Tari. La città è un letamaio, scendiamo in piazza» è la manifestazione prevista per lunedì dalle 15 alle 18 nel centro storico, con corteo fino a Palazzo Baronale per protestare e farsi ascoltare dal sindaco. «La città è sporca – dicono gli organizzatori - la Tari è invariata o addirittura aumentata. La cittadinanza è al limite, facciamoci valere».