Sabato 13 Luglio 2019, 13:19

ACERRA. Emergenza rifiuti, no al sito di stoccaggio di Acerra. Ad alzare gli scudi è stato il Comune che ha espresso formalmente il suo parere negativo in un dossier inviato alla Regione nell’ambito della Conferenza di servizi che dovrebbe dare il via libera alla piazzola individuata dalla Sapna per fronteggiare la prossima chiusura per manutenzione dell’inceneritore a settembre prossimo. “Il sito è in contrasto con il piano regolatore comunale ed è pertanto abusivo. Non è condonabile per cui non può essere utilizzabile per lo stoccaggio di rifiuti” denuncia il sindaco Raffaele Lettieri alla Regione. In passato la piazzola numero due posta di fronte all’inceneritore, è stata utilizzata per lo stoccaggio di ecoballe smaltite durante le emergenze negli anni scorsi. Il TAR stabilì nel 2005 che quel sito non aveva le necessarie autorizzazioni amministrative e per cui era da considerarsi illegittimo. “In tal caso non può essere rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e gestione ex art. 208, richiesta da Sapna, in quanto non risulta che tale titolo possa essere rilasciato in sanatoria”, scrive il sindaco Lettieri. L’ente locale aggiunge che: “Nel caso invece che la realizzazione della piazzola, fosse stata contemplata ed autorizzata nell’ambito del progetto dell’inceneritore, la Sapna non avrebbe la disponibilità dell’area in quanto l’impianto è ora di proprietà regionale ed in possesso della concessionaria A2A. Sapna quindi non avrebbe in tal caso alcun titolo per poterne chiedere l’autorizzazione”. Il Comune infine, nella propria documentazione evidenza anche che, in entrambe le ipotesi “c’è la necessità della valutazione dell’impatto ambientale del progetto anche in relazione agli impianti cumulativi del sito di stoccaggio con le ecoballe ancora illegittimamente presenti sulle piazzole confinanti, con l’impianto dell’inceneritore e con tutti gli altri impianti autorizzati in zona”.