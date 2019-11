Emergenza rifiuti, topi e piccioni si nutrono di rifiuti nella discarica in Litoranea

TORRE DEL GRECO. Topi e piccioni si nutrono dei rifiuti dell’ex isola ecologica di via Litoranea. Dovrebbe essere un parcheggio, l’ex eco punto di fronte al mare che sarà abolito non appena a gennaio entrerà in vigore ufficialmente il porta a porta, ma attualmente è una discarica. E in queste ore è stata invasa da topi e volatili che cercano di nutrirsi tra i rifiuti. Accatastati nell’area vari tipi di scarti, dagli ingombranti all’umido alla carta alla plastica.



A denunciare lo scempio i commercianti del lungomare perché, sebbene i lidi siano chiusi, la passeggiata è costellata da bar, ristoranti ed attività ricettive raggiunte da diversi visitatori. «Non si può restare indifferenti- dice Francesco Lavela- di fronte a questo scempio. I nostri clienti si lamentano, come al solito qui siamo abbandonati a noi stessi. Dov’è l’amministrazione?».



Per ora la raccolta dei rifiuti è nel caos perché non è ancora entrato in funzione il porta a porta. Molti residenti denunciano di non sapere come effettuare la differenziata, mentre il Comune che cerca di intervenire con controlli repressivi dovrebbe far partire in questi mesi campagne di informazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA