Emergenza rifiuti a Napoli: si ferma la raccolta differenziata, un mare di plastica in strada

Si ferma anche la raccolta differenziata, quella della plastica, che sommata alle diverse centinaia di tonnellate di rifiuti solidi urbani che giacciono nelle strade, fa palesare almeno una crisetta che senza adeguate contromisure presto, prestissimo, potrebbe esplodere in vera e propria crisi, i segnali ci sono tutti. E questa volta nessuno può nascondersi dietro l'alibi della chiusura dell'inceneritore di Acerra, perché funziona a pieno regime. La questione è la incapacità da parte del Comune di gestire i rifiuti. Dopo 8 anni di amministrazione non c'è un solo un impianto per la differenziata e l'unico sito di stoccaggio, quello di via delle Brecce, è stato chiuso perché utilizzato in maniera sbagliata.

Le conseguenze di quanto sta accadendo - ormai da una settimana la raccolta della plastica è quasi ferma, forse oggi il Conai darà il via libera molto parziale alla ripresa delle attività - sono ben visibili nel centro storico, in entrambi i Decumani in particolare. Sono una discarica a cielo aperto tanto che in via Benedetto Croce le centinaia di sacchetti pieni di plastica ostruiscono il passaggio delle decine di migliaia di turisti e napoletani che come di consueto gremiscono il cuore pulsante della città. Ma dal Vomero a Chiaia passando per le periferie il quadro non cambia, anzi. E ieri è stata da questo punto di vista una domenica bestiale. Vedere consumare sfogliatelle e caffè tra schifezze varie è stata un'immagine che ha richiamato ricordi che ormai sembravano addirittura rimossi dalla memoria.



Perché anche la differenziata - che a Napoli già non è al massimo - si è bloccata? Dal Comune sostengono che sono in corso riunioni continue e nottate in bianco per trovare una soluzione alla crisi che affonda le sue radici addirittura in. Il colosso mondiale ha rallentato l'acquisto di questo materiale in tutta Italia e anche Napoli soffre accumulando quintali e quintali di materiale in strada. Sarà pure un fattore la Cina, ma sembra grottesco attribuire la crisi in atto ai cinesi nonostante la globalizzazione. Piuttosto, va ricordato che l'unico sito di stoccaggio in città era quello dell'Icm e ora ha chiuso perché gestito in maniera scellerata. Creato a supporto del centro storico e delle aree vetrina in caso di emergenza, ha chiuso i battenti. L'ex Icm invece è stato utilizzato per mettervi l'umido, che, come è noto, emana forti odori, di qui la rivolta dei residenti e la chiusura del sito con la conseguenza che ora i rifiuti restano in strada. In secondo luogo Asìa - l'azienda interamente di proprietà del Comune che si occupa della raccolta dei rifiuti - è acefala e sostanzialmente commissariata, un commissariamento politico concretizzatosi con una cabina di regia composta dal vicesindaco Enrico Panini, l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice e il capo di gabinetto Attilio Auricchio. Un provvedimento voluto dal sindaco, un organismo che a giudicare dai risultati a oggi non è che stia brillando. Inoltre in azienda c'è una confusione totale con le maestranze che non sanno con chi confrontarsi atteso che ci sono due padroni: il management ancora in carica, ma sfiduciato, e la cabina di regia.