«Sforamenti delle polveri sottili», blitz dei carabinieri all'inceneritore di Acerra

A seguito di una segnalazione di un gruppo di ambientalisti locali, capeggiati da Alessandro Cannavacciuolo, i carabinieri e i poliziotti municipali stanno controllando in questo momento sia gli autocompattatori in entrata che le attività produttive interne dell'inceneritore di Acerra.

Polveri oltre i limiti: in provincia di Napoli il record dell'inquinamento

Gli ecologisti nel frattempo si sono riuniti davanti all'ingresso dell'impianto brucia-rifiuti dopo che una centralina dell'Arpac per il rilevamento delle polveri sottili, il 6 gennaio, ha fatto registrare picchi preoccupanti nella sola Acerra, mentre in tutti gli altri comuni dell'intero agglomerato Napoli-Caserta le centraline non hanno fatto rilevare sforamenti.

Napoli, oltraggio alla storia: cumuli di rifiuti davanti alla residenza di Leopardi

«Sospettiamo - spiega Alessandro Cannavacciuolo - che a causa dell'emergenza che sta colpendo in particolare Napoli città non stiano facendo bruciare i rifiuti nel forno dell'inceneritore così come previsto dalla normativa vigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA