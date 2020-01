Napoli, caos e rifiuti alla Loggetta. I residenti denunciano: «Gli operatori ecologici vengono minacciati»

Non c’è solo Pianura al centro del caos e delle polemiche legate allo sversamento illegale di rifiuti. Anche alla Loggetta le discariche a cielo aperto crescono a vista d’occhio e rendono difficile la vita dei cittadini. Su via Guglielmo Scognamiglio, i marciapiedi ed i limiti della carreggiata sono invasi ogni giorno da spazzatura e materiali di scarto edile. Un vero allarme che viene lanciato dai residenti ma che, come ci spiegano, non viene raccolto da nessuno.



«Protestiamo ogni giorno – racconta Rosaria – ma le cose restano invariate. Ci sono rifiuti di ogni genere come scarti edili, televisori e frigoriferi. Spazzatura che viene accumulata sempre negli stessi punti. In enormi discariche alimentate da chi, ovviamente, vive lontano dalla zona. Ultimamente assistemmo anche ad un vero smaltimento illegale di pneumatici».

Una situazione sempre più difficile che a quanto pare, viene vissuta anche dagli operatori dell’Asia. «Anche loro – continuano i residenti – temono certe zone. Proprio la panoramica di via Scognamiglio, dove spesso sono stati sorpresi spacciatori e acquirenti, è diventata impraticabile. Gli operatori ci hanno anche raccontato di essere stati minacciati perché sostavano troppo in un determinato punto. Non si può andare avanti così. Noi residenti dobbiamo essere tutelati e la zona va protetta con più controlli e telecamere di sorveglianza. La Loggetta è sempre più terra di nessuno».

