Potenziare gli impianti di trattamento dei rifiuti: è l'obiettivo del documento sul “Posizionamento strategico della Società SAPNA SpA nel segmento industriale della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio metropolitano di Napoli” esposto oggi alle autorità degli Enti d’Ambito.



Dopo una breve introduzione dell’Amministratore Unico di SAPNA SpA, Gabriele Gargano, il consulente incaricato Daniele Fortini, del consiglio di amministrazione della società partecipata del Comune di Napoli, Asìa, ha esposto il suo progetto di rinnovamento. Le analisi eseguite, tenendo conto del contesto industriale e legislativo in evoluzione verso una economia circolare nella gestione dei rifiuti, suggeriscono, secondo Fortini, una profonda trasformazione dell’assetto impiantistico attuale e un rafforzamento degli strumenti operativi capaci di assicurare una prospettiva che non debba mai più fare i conti con straordinarietà ed emergenze.



I primi ad essere sottoposti a una revisione saranno gli impianti di tritovagliatura che saranno resi più efficienti con strumentazioni più efficaci, capaci di rendere il rifiuto più "pulito" separando in maniera più efficace le frazioni di materiali diversi. Il progetto è già stato presentato ai sindacati e sarà probabilmente finanziato dall'Unione Europea.





© RIPRODUZIONE RISERVATA