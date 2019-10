Nuova notte di rifiuti bruciati a Scampia dove la raccolta non viene effettuata e i cittadini sono esasperati. E così i cassonetti vengono rovesciati e i rifiuti bruciati. Ieri sera è successo in via Ghisleri a pochi passi da una scuola. Una situazione sempre più insostenibile, ripresa dai cittadini e pubblicata su Facebook, dove si sollecita il sindaco de Magistris ad occuparsi anche delle periferie sempre più abbandonate.

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA