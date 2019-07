Emergenza rifiuti, sequestrati cinque autocompattattori in fila allo Stir di Giugliano

Lunedì 15 Luglio 2019, 13:15

GIUGLIANO - Sono cinque i sequestri penali di altrettanti autocompattatori effettuati dagli agenti della polizia municipale di Giugliano. Gli automezzi, infatti, perdevano percolato sull'asfalto e sono stati sottoposti a sequestro da parte degli agenti per reati ambientali. Controllati oltre una cinquantina di automezzi che sono in fila all'esterno dell'impianto. I controlli sono scattati dopo la presenza di centinaia di automezzi all'interno dell'area industriale e per la presenza sull'asfalto all'esterno dell'area di chiazze di percolato.Il sindaco di Giugliano Antonio Poziello, intanto, è pronto a chiudere l'ingresso dell'impianto agli automezzi che non sono in regola ed è pronto a dare battaglia sull'ipotesi di riapertura di Cava Giuliani per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da Napoli: «Li portassero a casa loro», ha detto il sindaco di Giugliano.