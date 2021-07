Emergenza rifiuti, divano abbandonato «vista mare» a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Un divano a due piazze con vista mare. Non è l’esclusiva veduta di cui gode un fortunato proprietario immobiliare ma il risultato dell’emergenza rifiuti, legata in questo caso all’abbandono indiscriminato degli ingombranti, che si registra a Torre del Greco. Dove qualcuno ha pensato non solo di abbandonare il divano sul marciapiede di corso Garibaldi, ma anche di sistemarlo tra le panchine in pietra lavica volute dall’allora amministrazione Borriello in occasione dei lavori di riqualificazione che interessarono anni fa la zona.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Terra dei fuochi, controlli con i droni a camera termica a... L'INCHIESTA Discarica nel parco dei Camaldoli, indagato imprenditore napoletano:...

A notare il pessimo accostamento e ad immortalarlo per trasferire la propria indignazione sui social è stato Antonio Borriello, ex docente di Italiano oggi in pensione.

Che spiega: «È l’ennesima vergogna, in questo caso molto grave, in quanto presente nientemeno davanti alla stele che ricorda i ragazzi torresi vittime del crollo del ponte Morandi. Risulta evidente l’inaccettabile degrado in cui versa l’area circostante tra rifiuti, vecchi divani dismessi e panchine in pietra lavica divelte. Ancora una volta ci troviamo ad assistere ad una inaccettabile condizione, in cui emerge la mancanza di controllo e attenzione della pubblica amministrazione nel tutelare il decoro urbano e non solo. Nel caso di specie la questione è ulteriormente aggravata dall’insopportabile offesa arrecata al ricordo dei nostri concittadini».