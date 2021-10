Emergenza sangue, iniziativa Avis-Greeat «Tu dona, noi ti offriamo la colazione»

Domani sabato 9 ottobre sarà una giornata dedicata alla donazione del sangue. A Napoli e in Campania si registra da settimane una grave carenza di sangue, i donatori si sono ridotti anche a causa dell'emergenza Covid e in molti ospedali le sacche sono totalmente insufficienti anche a fronteggiare il bisogno dei malati cronici. Da qui gli appelli e le campagne avviate per sensibilizzare la popolazione. In questo contesto si inserisce l'iniziativa congiunta tra Avis e Greeat: “Fai la tua donazione, la colazione la offriamo noi!”. Un gesto concreto per convincere chi può a donare il sangue aiutando chi ne ha bisogno. Appuntamento al Centro Direzionale, isola C1, dalle ore 10 alle ore 18.