Emma Dante incontra gli studenti, lunedì è all'Università Federico II

Tra le protagoniste assolute della scena, Emma Dante incontra gli studenti della Federico II: lunedì 20 settembre alle 15, nell'aula 3 dell'edificio centrale dell'Ateneo a Napoli. A introdurre l'incontro il direttore del dipartimento di Studi umanistici, Andrea Mazzucchi. Moderatori: i docenti Anna Masecchia, Maria Pia Pagani e Francesco Cotticelli.

«La drammaturgia della Dante fra teatro e cinema» è il tema dell'evento, perché oramai da decenni, con la sua compagnia Sud Costa Occidentale, Emma Dante lavora su testi della tradizione e storie, trasformandoli in successi straordinari. Senza trascurare uno sguardo attento alle "inciviltà del mondo". E la sua attività di regista e scrittrice le è valsa numerosi premi in Italia e all’estero.

Importanti le collaborazioni con teatri, festival, enti lirici. L'ultima al San Carlo: martedì 12 ottobre l'inaugurazione della stagione con "La Bohème" di Giacomo Puccini. Tra i suoi spettacoli, mPalermu, Carnezzeria, Cani di bancata, Le sorelle Macaluso (nel 2020 anche film), La scorticata, Bestie di scena, Misericordia, Pupo di zucchero.

Insomma, il dibattito è da non perdere. E, in ottemperanza ai provvedimenti in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid 19, si ricorda che non è consentito l'accesso agli edifici dell'università a coloro che hanno il Green pass. Considerate le limitazioni imposte in merito alla capienza della aule, saranno ammessi 70 partecipanti. Si può prenotare inviando una mail all'indirizzo francesco.cotticelli@unina.it