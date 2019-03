Ennesimo raid nel Napoletano, la gioielleria dei vip svaligiata dai ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Marzo 2019, 14:00

Furto con scasso nella gioielleria dei vip: refurtiva da 150mila euro. La strada dello shopping di turisti e pellegrini, la centralissima via Roma che collega gli Scavi con il Santuario, presa nuovamente di mira dalla banda della «spaccata»: tre furti in meno di 20 giorni.Dopo un bar e una tabaccheria - in quest'ultimo caso il proprietario e la sua famiglia furono sequestrati dai ladri - ad essere derubata è stata la storica gioielleria «Sannino», tappa fissa per i vip che visitano il Parco Archeologico per il vasto campionario di preziosi esclusivi che offre. «Uno, due, tre, quattro, o forse cinque, sei o sette. Non ricordo neanche quanti furti ho subito», racconta rammaricato Franco Sannino, il gioielliere derubato che, per l'ennesima volta, è stato svegliato nel cuore della notte dai carabinieri perché la vetrina della sua gioielleria è stata devastata e derubata. «Ormai ho perso il conto dei furti e dei danni che ho subito. Pompei è terra di nessuno».Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Pompei, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi comandante della compagnia di Torre Annunziata. Secondo una prima ricostruzione, fatta dagli investigatori, la banda - composta da almeno 3 elementi - ha agito in 5 minuti. Con un «piede di porco» i ladri hanno forzato, prima, la serranda esterna e poi sfondato il vetro blindato interno. Hanno portato via tutto quello che era possibile portare via in 5 minuti, tra gioielli, orologi di marca e altri preziosi.