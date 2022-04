Entra a casa dell'ex dalla finestra: arrestato 35enne napoletano

A Torre del Greco i carabinieri hanno bloccato un 35enne, che era entrato nell’abitazione della ex moglie, nonostante il divieto di avvicinamento. Il giovane aveva forzato la porta finestra del balcone e, una volta entrato, aveva preso le chiavi di casa. Anche a Cercola violenza di genere sventata dai militari: eseguito un provvedimento nei confronti di un 46enne del per diversi episodi di maltrattamenti in famiglia.

A Ercolano i militari hanno invece arrestato un 67enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo hanno bloccato in Traversa Mercato, nei pressi del plesso scolastico, e poi hanno perquisito la sua abitazione e sequestrato altri 4 dosi di droga. L’uomo, trasferito in carcere, deve scontare la pena di 11 mesi di reclusione. A Volla un 28enne è stato trasferito in carcere perché ritenuto responsabile di furto.