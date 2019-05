Giovedì 2 Maggio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 09:54

Sono stati definiti "Bonnie e Clyde" del Vomero. E’ l’avvocato Angelo Pisani a lanciare l’allarme ed a mettere una taglia sulla testa di due balordi che al vomero entrano in alcuni negozi facendo razzie.Sono un ragazzo ed una ragazza con un cane nero. «Non usano violenza – dice Angelo Pisani – ma riescono in modo pacato a portare a termine i loro furti; sono stati identificati in alcuni video di telecamere interne e ci auguriamo che con la collaborazione di tutti si riesca a prenderli».La coppia di furfanti, ha sempre modi affabili e gentili. Lei chiede informazioni alla commessa o al proprietario del negozio, lui gira tra scaffali e mette in borsa articoli, porta via oggetti di valore o arraffa quel che trova. Per quel che ne sappiamo carabinieri e polizia hanno un bel po’ di denunce con tanto di filmati da verificare per provare ad identificare questi due geni del furto.«Non sappiamo -continua Pisani - quanti furti abbiano fatto. Diciamo che sono tanti e sono stati tutti più o meno regolarmente denunciati dai negozianti. Molti di questi negozianti e tante vittime spogliate anche dei loro oggetti personali si sono rivolti a Noi consumatori perché da settimane, pur avendo denunciato questa coppia col cagnolino, i furti non si fermano».