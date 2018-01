«Epifania, mostra su Ligabue chiusa». Il Comune: era aperta fino alle 14

Sabato 6 Gennaio 2018, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre ottanta opere in mostra nella Cappella Palatina del Maschio Angioino, un excursus eccezionale sulle opere di Antonio Ligabue. Ma molti appassionati e turisti, nel giorno dell'Epifania, non hanno potuto visitarla. «Come me - racconta Marco Schaufelberger, docente dell'Accademia di danza di Roma - tante altre persone erano state richiamate dall'evento. Ma non è stato possibile visitare l'esposizione».La replica del Comune è che, sulla pagina del sito dedicata alle aperture delle strutture monumentali del circuito civico, era segnalato che l'apertura della Cappella Palatina era prevista dalle ore 10 alle 14 e che quindi di pomeriggio l'esposizione non era visitabile.