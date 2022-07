Erasmus d’estate, gli studenti del «De’ Medici» in Romania

Un’esperenzia a Galati, in Romania, presso il Liceul de Turism şi Almențatie Dumitru Moțoc, per conoscere la cultura del posto e confrontarla con quella del territorio vesuviano. L’hanno vissuta gli studenti dell’Isis “De’ Medici” di Ottaviano, coordinato dal dirigente scolastico Vincenzo Falco. L’iniziativa rientra nel progetto “Sweets' taste along Europe”, che la scuola vesuviana ha portato avanti in partnership con altri istituti scolastici europei, con l’intento di promuovere l'inclusione sociale, attraverso il lavoro di squadra nel laboratorio di pasticceria e, nello stesso tempo, innovare la didattica per facilitare il processo di apprendimento degli alunni. Laboratori, incontri, scambi culturali e sociali hanno caratterizzato il progetto Erasmus, coordinato dalla professoressa Michelina La Marca. Dopo l’attività a distanza in pandemia, sono iniziati i viaggi di studenti e studentesse, oltre gli 200 alunni coinvolgi: l’esperienza in Romania è stata la conclusione del progetto

