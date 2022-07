Ercolano: accusa un malore e con l'auto finisce nelle vetrate di un bar

Accusa un malore, sbanda con l’auto e finisce nelle vetrate di un bar, a quell’ora pieno di avventori. Si è sfiorata la tragedia questa sera ad Ercolano, dove un uomo alla guida di una vettura, per cause in corse di accertamento ma legate comunque a problemi fisici, mentre stava percorrendo corso Italia all’altezza di un incrocio, ha improvvisamente deviato la propria traiettoria andando a finire nelle vetrine sistemate tra il marciapiede e i posti a sedere del bar «Il divino».

Paura tra i presenti, mentre il forte rumore ha richiamato l’attenzione dei residenti in zona. In pochi istanti sul luogo dell’incidente si è radunata una folla di curiosi, mentre il traffico è andato in tilt. Passato lo spavento, sono state prestate le cure del caso al conducente del veicolo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.