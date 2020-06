Arrestati i rapina-coppiette del Vesuvio: pistola e chiave inglese, depredavano i fidanzati in cerca di intimità

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato un 20enne di Volla già noto alle forze dell'ordine e tre giovani incensurati di età compresa tra i 19 e 22 anni tutti accusati di rapina aggravata in concorso. I colpi sono stati messi a segno durante la notte tra il 17 ed il 18 giugno, il luogo sempre lo stesso: l’osservatorio vesuviano di Ercolano.

Approfittando del buio e dell’isolamento di quella zona, i quattro hanno agito in questi luoghi frequentati da coppiette e da turisti. Due le coppie di ragazzi caduti nella loro rete. Utilizzando come arma una chiave inglese, i quattro hanno accerchiato la coppia, appartata nella zona alta del cono. Temendo più gravi ritorsioni, ai quattro è stato ceduto uno smartphone. Non ritenendo sufficiente il “bottino”, i quattro hanno rapinato una seconda coppia a cui hanno sottratto del denaro contante.



Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e ai controlli effettuati sul territorio, i carabinieri hanno facilmente identificato i quattro rapinatori poi trovati presso le loro rispettive abitazioni nell’hinterland vesuviano. Durante le perquisizioni rinvenuto e sequestrato il denaro contante provento del reato e anche una “replica” di una pistola Beretta alla quale era stato tolto il tappo rosso.