Droga in casa, pusher smascherato dal cane dei carabinieri a Ercolano

Uno spacciatore di droga è stato arrestato ad Ercolano grazie al fiuto del cane Tex del nucleo Cinofili dei carabinieri. Nell'abitazione di Luigi Perna, 23 anni, già denunciato in passato per spaccio, i militari, che hanno operato insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno sequestrato quasi 300 grammi di marijuana e 8 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 1.230 euro in contanti. Un valido aiuto è stato fornito dal cane Tex che ha indirizzato i carabinieri nel luogo dove era nascosta la droga.

