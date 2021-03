Ercolano, assegnato l'ultimo fortino un laboratorio nella casa del boss

Trasformare gli ex fortini della camorra in luoghi di riscatto, rinascita e inclusione. Riportare la vita li dove i boss della camorra cittadina emettevano le loro condanne a morte. Ercolano si conferma città modello di recupero dei beni confiscati. Un'eccezione rispetto ai recenti dati diffusi da Libera. In provincia di Napoli - secondo il dossier della principale associazione antimafia italiana - la metà dei beni strappati ai cartelli criminali è ancora in attesa di essere destinato.

A Ercolano, invece, gli ex feudi della criminalità organizzata sono da tempo stati affidati in gestione ad associazioni e cooperative sociali attraverso le quali sono tornati a rivivere. E all'elenco corposo dei beni simbolo del riscatto della città, si aggiunge la casa di un altro boss che ha scolpito il suo nome tra le pagine più nere della storia di Ercolano. Si tratta dell'abitazione confiscata a Costantino Iacomino, padrino fondatore del sodalizio criminale che porta il suo nome, ovvero il clan Birra-Iacomino che per anni è stato in lotta con gli Ascione-Papale. Nell'abitazione del boss pentito, in via Marconi, è stato realizzato un laboratorio didattico di e-learning per l'inclusione sociale e culturale e per l'avviamento al lavoro e alla formazione.

Mentre grazie al finanziamento IntegraSociaLab, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea, un appartamento che fu del boss Giovanni Birra, su Corso Resina, è stato realizzato un laboratorio tecnologico e un'agenzia di comunicazione, in cui le fasce deboli svolgono attività sociali e si formano sulle nuove tecnologie. Due progetti con finalità sociali che dovranno rappresentare due nuovi simboli della città che negli ultimi dieci anni ha messo in ginocchio la camorra, con oltre cinquecento arresti che hanno decapitato l'ala militare delle cosche protagoniste della guerra di camorra.



«L'utilizzo dei beni confiscati non ha solo un valore simbolico, per noi è un cambio di paradigma - ha spiegato il sindaco, Ciro Buonajuto - Dove prima la criminalità organizzata architettava il suo disegno criminoso, oggi i cittadini potranno fare cultura, migliorare la loro formazione. Guardiamo con rinnovata speranza al futuro. Il percorso che abbiamo intrapreso è lungo e tortuoso, ma stiamo dimostrando che quello che fino a pochi anni fa appariva come un'utopia, oggi è una realtà. Investiamo in cultura e formazione per riscattare la nostra comunità». L'importanza anche simbolica di queste iniziative è sottolineata anche dal vicesindaco, Luigi Luciani. «Abbiamo inaugurato una nuova stagione nella gestione dei beni confiscati, cercando di mettere insieme le buone prassi con una visione strategica. Siamo consapevoli dell'importanza simbolica del riutilizzo dei beni appartenuti ai camorristi - afferma Luciani - Nelle prossime settimane ci concentreremo sul sito di via Focone per mettere in sicurezza e sfidare la camorra sul tema dei rifiuti. Contemporaneamente proseguiremo il progetto sibater, per convogliare i terreni confiscati nel progetto banca della terra». I due beni sono stati affidati in concessione d'uso a titolo gratuito all'AICS/Giancarlo Siani Cooperativa Sociale.

La città continua dunque su un percorso di legalità avviano già da diversi anni attraverso decine di arresti e clan decapitati dalle forze dell'ordine, e il ripristino di parchi cittadini, di cui molti legati alla storia e all'archeologia della città vesuviana.



