Ercolano, auto intrappolata nell'acqua: tratti in salvo i quattro occupanti

Domenica 7 Ottobre 2018, 10:53

ERCOLANO - Hanno avuto la fortuna di incontrare sulla loro strada chi ha sfidato la paura, calandosi in 50 centimetri d’acqua per aiutarli. Scenario l’uscita dell’autostrada nella zona di Ercolano scavi. Qui la pioggia caduta a dirotto ha causato un avvallamento nel quale è rimasta intrappolata una vettura con a bordo quattro persone.Il racconto è di Ciro Santoro, conosciuto a Ercolano per essere il titolare di un’attività commerciale e per essere spesso in prima linea per iniziative legate alla cultura e al sociale. È lo stesso Santoro che racconta l’accaduto in un lungo post lasciato sulla sua pagina Facebook nel quale racconta quanto accaduto e come ha deciso di intervenire in soccorso delle persone coinvolto nella disavventura: «Ho capito che c'era un pericolo - scrive - l’acqua saliva in maniera velocissima e dopo aver messo la mia auto in sicurezza sono sceso in 50 cm d'acqua per avvicinarmi all’abitacolo». Una volta recuperati i quattro occupanti della vettura, tre cittadini ercolanesi, uno dei quali trasferitosi all’estero, e un tedesco, Santoro racconta di avere «fermato due camionette della polizia ed insieme ci siamo attivati per il recupero dell’auto e la messa in sicurezza del tratto insieme agli operatori dell'autostrada».