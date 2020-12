Ercolano, barca abbandonata tra i rifiuti sul ciglio della strada

Tra i rifiuti ingombranti abbandonati al ciglio della strada Ercolano si può trovare veramente di tutto. In via Marittima a pochi passi dalla ASL cittadina asl ha ben pensato di abbandonare una barca con tanto di carrello per il trasporto. Un'immagine che non ha lasciato indifferente il primo cittadino Ciro Buonajuto che subito ha condannato il gravissimo gesto dicendo "come definireste la persona che ha "ormeggiato" e abbandonato questa barca sul ciglio di una strada? La barca verrà prelevata nella giornata a spese della comunità, ovvero con i soldi di tutti noi. Vergognati! E sappi che stiamo controllando tutte le telecamere a disposizione per beccarti." L'incivile di turnoha addirittura abraso la matricola del carrello per evitare di essere rintracciato. La abbandonata barca nella verrà verrà rimossa come ha annunciato il primo cittadino nelle scorse ore.

