Bomba carta a Ercolano contro l'auto di un pregiudicato per spaccio

Una bomba carta è stata fatta esplodere contro un'Audi A3 e la deflagrazione ha provocato danni alla parte anteriore dell'auto. L'episodio è avvenuto la scorsa notte in via Cupa Viola a Ercolano. L'auto è di proprietà di un uomo, residente nel comune vesuviano, con precedenti riguardanti gli stupefacenti. Sono in corso indagini dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco.



Ultimo aggiornamento: 12:46

